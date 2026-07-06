Edirne'de arıcılık sektörünün geleceği değerlendirildi

Edirne'de düzenlenen istişare toplantısında arıcılık sektörünün mevcut durumu, üreticilerin talep ve beklentileri ile çözüm önerileri ele alındı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sektörün sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, üretimin artırılması ve üreticilerin desteklenmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.





İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, üreticilerin karşılaştığı sorunların çözülmesi ve sektörün daha ileriye taşınması amacıyla ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.



Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.



Toplantının ardından Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bölge birlik başkanlarından oluşan heyet, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi makamında ziyaret etti.



Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, birlik yönetim kurulu üyeleri, Tunceli, Muğla, Balıkesir, Şanlıurfa, Kastamonu, Mersin, Bilecik, Bolu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Sakarya arı yetiştiricileri birliklerinin başkanları ile üreticiler katıldı.

