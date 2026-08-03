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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de internet üzerinden tente satın almak isteyen kişi, 5 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Edirne'de asayiş

        Edirne'de internet üzerinden tente satın almak isteyen kişi, 5 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

        N.M, iletişime geçtiği kişinin hesabına 5 bin lira gönderdiğini, daha sonra telefonla ulaşamayınca dolandırıldığını anladığını belirtti.

        Şikayet üzerine tahkikat başlatıldı.

        - İkinci el eşya almak isterken 40 bin lira dolandırıldı

        Edirne'de internet üzerinden ikinci el beyaz eşya ve mobilya almak isteyen kişi, 40 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

        A.K, iletişime geçtiği kişinin hesabına 40 bin lira gönderdiğini, daha sonra kendisinden sipariş numarası yazmadığı gerekçesiyle yeniden para istendiğini bildirdi.

        Dolandırıldığını anlayan müştekinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

        - Alkollü sürücü hakkında işlem yapıldı

        Edirne'de trafik ekiplerinin kontrol ettiği bir sürücünün 1,99 promil alkollü olduğu belirlendi.

        İstasyon Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi'ndeki kontrolde M.Ö'nün alkollü araç kullandığı tespit edildi.

        Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan işlem yapıldı.

        - Uzaklaştırma kararını ihlal ederek eve girdiği iddiası

        Keşan'da bir kişi, uzaklaştırma kararını ihlal ederek eve girdiği, tehditte bulunduğu ve eşyalara zarar verdiği iddiasıyla şikayet edildi.

        Büyük Cami Mahallesi'ndeki olayda S.C. ve F.C, kardeşleri N.K'nin eve izinsiz girdiğini, kendilerini tehdit ettiğini ve mala zarar verdiğini öne sürdü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        - Kına gecesinin ardından takılar kayboldu

        Keşan'da bir kadın, kına gecesinin ardından takılarının kaybolduğunu belirterek polise başvurdu.

        Y.C, gece sonunda kuzeniyle eve gittiklerini, üzerindeki takı setinin çıkarılarak yatak odasındaki gardıroba bırakıldığını, sabah ise takıları yerinde bulamadığını bildirdi.

        Olayla ilgili evden hırsızlık şüphesiyle tahkikat başlatıldı.

        - Bahçedeki tartışmada 4 kişi darbedildi

        Uzunköprü'de bir evin bahçesinde çıkan tartışmada 4 kişi darbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

        Aşçıoğlu Mahallesi Topraklık Caddesi'ndeki olayda taraflar arasında hakaret ve tehditle başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi.

        Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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