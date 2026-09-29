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        Edirne'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Edirne'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda kentte bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Kurumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve alınan tedbirlerin ele alındığı toplantıda, bağımlılığın önlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıya ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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