Edirne'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Toplantıya ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kurumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve alınan tedbirlerin ele alındığı toplantıda, bağımlılığın önlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda kentte bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

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