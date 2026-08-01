Edirne'de çevre düzenlemeleri devam ediyor
Edirne'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.
Giriş: 01.08.2026 - 09:12 Güncelleme:
Edirne'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.
Edirne Belediyesince, Kadirhane Caddesi'nde tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, caddede çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında cadde çevresinin daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulmasının hedeflendiği belirtildi.
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