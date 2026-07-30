Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de çıkan yangında 500 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Edirne'de çıkan yangında 500 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Edirne'nin Havsa ilçesinde yol kenarında başlayıp biçilmiş buğday tarlasına sıçrayan yangında 500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Edirne'de çıkan yangında 500 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Edirne'nin Havsa ilçesinde yol kenarında başlayıp biçilmiş buğday tarlasına sıçrayan yangında 500 dekar tarım arazisi zarar gördü.


        Osmanlı köyü yolunun kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, biçilmiş buğday tarlasına, ardından Ahmet Tek'e ait iki katlı ev ve depoya sıçradı.


        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.


        Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy da olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.


        Yangında evin bir bölümü ile tarım aletlerinin bulunduğu depo kullanılamaz hale geldi, 500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı
        Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı
        Paşinyan: Rusya'nın münhasır ilişki yaklaşımını kabul etmiyoruz
        Paşinyan: Rusya'nın münhasır ilişki yaklaşımını kabul etmiyoruz
        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!
        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye'nin rüzgar ile sınavı! 48 saat sürecek
        Türkiye'nin rüzgar ile sınavı! 48 saat sürecek
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Bugün Ne Oldu? 30 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Temmuz 2026 haberleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        'Kızıl Sakal'a veda
        'Kızıl Sakal'a veda
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı

        Benzer Haberler

        Edirne Milletvekili Ün, yeniden CHP'ye dönüyor
        Edirne Milletvekili Ün, yeniden CHP'ye dönüyor
        Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler
        Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler
        Vidanjördeki kanalizasyon suyuyla alevlerin önünü kestiler
        Vidanjördeki kanalizasyon suyuyla alevlerin önünü kestiler
        Denizde açığa sürüklenen tatilciyi, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
        Denizde açığa sürüklenen tatilciyi, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
        Edirne Emniyeti'nden motosiklet kazalarına karşı eğitim hamlesi Edirne Poli...
        Edirne Emniyeti'nden motosiklet kazalarına karşı eğitim hamlesi Edirne Poli...
        Srebrenitsa'dan yola çıkan 'Filistin Konvoyu' Türkiye'de
        Srebrenitsa'dan yola çıkan 'Filistin Konvoyu' Türkiye'de