Edirne'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan E.G. (58) ile M.A'nın (41) işlemleri tamamlandı. Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

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