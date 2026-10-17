Edirne'de iki motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı
Edirne'de iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Edirne'de iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Motokurye B.K'nin kullandığı 22 AFS 961 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada, E.Z. idaresindeki 54 ARG 679 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletler devrildi, sürücüler yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan E.Z, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Motokurye ise polis merkezine götürüldü.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motokuryenin yaya geçidinde seyrettiği sırada diğer motosikletle çarpışması sonucu araçların ve sürücülerin yola savrulmaları yer alıyor.
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