Edirne'de iki motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motokuryenin yaya geçidinde seyrettiği sırada diğer motosikletle çarpışması sonucu araçların ve sürücülerin yola savrulmaları yer alıyor.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Edirne'de iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.