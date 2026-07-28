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        Edirne'de İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı

        Edirne İl Hayvan Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Edirne'de İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı

        Edirne İl Hayvan Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

        Edirne Valiliğinde düzenlenen toplantıya, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

        Toplantıda, kent genelinde hayvanların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, kurumlar arası koordinasyon ve alınması planlanan tedbirler değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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