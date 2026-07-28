Edirne'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Edirne'de 2026 Yılı İkinci Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlendi.



Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri ile yatırımcı kuruluşların temsilcileri katıldı.



Toplantıda, kamu kurumlarının 2026 yılı yatırım programları kapsamında yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.



Sunumlarda, il genelinde yürütülen projelerin fiziki ve mali gerçekleşme oranları ile uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar ele alındı.



Vali Sezer, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkati çekerek, yatırımların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi.



Edirne'de kamu kurumlarının yatırım programında toplam 308 proje yer alıyor.



Yaklaşık 99 milyar lira büyüklüğündeki projeler kapsamında ikinci yatırım dönemi sonu itibarıyla 4,4 milyar lira harcama gerçekleştirildi ve yıllık harcama oranı yüzde 30 olarak kaydedildi.



Ayrıca, yatırım programındaki 308 projeden 56'sının tamamlandığı, 195'inin devam ettiği, 57'sinin ise ihale ve proje aşamasında bulunduğu bildirildi.

