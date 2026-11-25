Edirne'de bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A'nın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A. ve S.Z. ile avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar N.M. ve D.A'nın "rüşvet almak", R.B. ve H.K'nin "rüşvet vermek", S.Z'nin ise "rüşvete aracılık etmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre istedi.

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Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Olay

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

"Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "rüşvet" ve "dosya gizliliğini ihlal" suçlamalarına yönelik operasyonda, Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A, belediye meclis üyesi N.M, Edirne Adliyesi çalışanı E.E.K. ve U.Ç. ile bir gece kulübünün ortak ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 2'si tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklanan sanıklar da daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.