Edirne'de "Kadın Edirne Hanımeli" hizmete açılıyor

Edirne Belediyesi, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Kadın Edirne" vizyonu kapsamında "Kadın Edirne Hanımeli"ni hizmete açacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce Mor Ev olarak kullanılan ve Edirne Kırmızısı konseptiyle yeniden düzenlenen tarihi yapı, 10 Temmuz Cuma günü düzenlenecek törenle hizmete girecek.



Kadın Edirne Hanımeli’nde kadınlara yönelik atölyeler ile mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlenecek. Merkezde ayrıca sıcak ve soğuk içecekler ile atıştırmalıkların sunulacağı "Gel-Al Kahve Alanı" da hizmet verecek.



Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Kadın Edirne vizyonuyla kadınların yaşamına dokunan kalıcı projeler üretmeye devam ettiklerini belirtti.



Konak Edirne ile başlayan süreci Hanımeli ile büyüttüklerini ifade eden Gencan, merkezin kadınların bir araya geldiği, ürettiği, sosyalleştiği ve dayanışmayı güçlendirdiği bir yaşam alanı olacağını kaydetti.



Gencan, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü katılımını destekleyen projeleri sürdüreceklerini belirterek, tüm vatandaşları açılış törenine davet etti.



Kadın Edirne Hanımeli, 10 Temmuz Cuma günü saat 10.30’da Talatpaşa Mahallesi Ahmet Yekta Sokak’taki eski Mor Ev binasında düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

