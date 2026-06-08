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        Edirne'de Kızılay Kulübü öğrencilerinden Türk Kızılay'a ziyaret

        Edirne'de Kızılay Kulübü öğrencileri Türk Kızılay Edirne Şubesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:06 Güncelleme:
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        Edirne'de Kızılay Kulübü öğrencilerinden Türk Kızılay'a ziyaret

        Edirne'de Kızılay Kulübü öğrencileri Türk Kızılay Edirne Şubesi'ni ziyaret etti.

        Türk Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Gözde Emel Baytar ziyarette, Türk Kızılayın kentteki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Süleyman Demirel Fen Lisesi Türk Kızılay ve Kan Bağışı Kulübü Danışman Öğretmeni Bilgen Boran Muzika ile Kulüp Başkanı Irmak Koçyiğit, Başkan Yardımcısı İkra Tutuk ve Kulüp Sekreteri İrem Tutuk da Baytar'a sorular yöneltti.

        Ziyarette, Kızılay kulüplerinin okullarda üstlendiği rol ve öğrencilerle birlikte hayata geçirilebilecek projeler de görüşüldü.

        Öğrencilere hediye takdim eden Baytar, ​iyiliği yaymak adına heyecanla çalışan Süleyman Demirel Fen Lisesi Türk Kızılay ve Kan Bağışı Kulübü ailesi ve öğretmenlerine teşekkür etti.

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