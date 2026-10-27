Edirne'de Kosova'dan gelen Türk şair ve ressam Ethem Baymak öğrencilerle buluştu

Kosovalı Türk şair, yazar ve ressam Ethem Baymak, Trakya Üniversitesi öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası Balkan Ressamları Edirne Sanat Buluşması" kapsamında kente gelen Baymak, Edebiyat Fakültesinin düzenlediği söyleşiye katıldı.

Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'ndaki etkinliğin açılışında konuşan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli, sanat dallarının birbiriyle etkileşim içinde olduğunu belirterek şiir, resim ve müziğin bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının önemini vurguladı.

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Baymak da Edirne'nin tarihi ve kültürel birikimiyle Balkanların önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

Balkan Türklerinin kimliklerini ve kültürel değerlerini koruma mücadelesine değinen Baymak, edebiyat, şiir ve müziğin kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Bölgenin kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla yürüttüğü çalışmaları anlatan Baymak, kaleme aldığı şiirlerden örnekler okudu.

Etkinliğe Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.