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        Edirne'de leylek yavrularının göç hazırlığı başladı

        Edirne'de yuvalarında büyüyen leylek yavruları, binlerce kilometrelik göç yolculuğu öncesinde kanat egzersizleri yaparak güçleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Edirne'de leylek yavrularının göç hazırlığı başladı

        Edirne'de yuvalarında büyüyen leylek yavruları, binlerce kilometrelik göç yolculuğu öncesinde kanat egzersizleri yaparak güçleniyor.

        Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Özmen Yeltekin, AA muhabirine, yaklaşık 60-70 gün yuvada vakit geçiren yavruların uçabilecek olgunluğa erişmeye başladığını söyledi.

        Göç döneminin yaklaştığını belirten Yeltekin, yavruların yuvalarında sık sık kanat çırparak uzun yolculuğa hazırlandığını ifade etti.

        Trakya'da dünyaya gelen leylek yavrularının gidecekleri bölgeye göre 8 ila 12 bin kilometre yol katedeceğini aktaran Yeltekin, "Leylekler önce boğazları geçerek Anadolu'ya, ardından Orta Doğu üzerinden Afrika'ya uzanan göç yolculuğuna başlayacak. Gidiş ve dönüşü birlikte değerlendirdiğimizde yaklaşık 20 bin kilometre yol katediyorlar." diye konuştu.


        Yeltekin, yavruların yuvada kaldıkları dönemde ebeveynleri tarafından kurbağa, yılan, balık ve çeşitli kemirgenlerle beslendiğini anlattı.

        Leyleklerin beslendiği ve konakladığı alanların niteliğinin popülasyon açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yeltekin, "Kaliteli konaklama ve yaşam alanlarının varlığı, sağlıklı leylek popülasyonlarının devamıyla doğrudan ilişkili. Bu yıl yavru sayısı bakımından oldukça bereketli geçti. Yuvalarda sıklıkla 4-5 yavru gözlemledik." şeklinde konuştu.

        Yeltekin, leyleklerin ağustosun ikinci haftası itibarıyla göçe başlayacağını kaydetti.

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