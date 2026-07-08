Edirne'de panelvanın çarptığı kamyonetteki 4 kişi yaralandı. A.Ş'nin kullandığı 34 PPA 868 plakalı panelvan, Edirne Havsa otoyolu Hasköy yakınlarında N.B'nin yönetimindeki 16 BZZ 545 plakalı kamyonete çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine otoyol jandarması ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada N.B. ve araçtaki 3 kişi ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.