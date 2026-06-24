Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de "Sinema ve Fotoğrafçılık" konulu sergi açıldı

        Edirne'de "Sinema ve Fotoğrafçılık" konulu sergi açıldı

        Edirne'de, Şehit Yıldız Gürsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan öğrencilerin tarihi ve kültürel mirasa yönelik farkındalıklarını artırmayı amaçlayan "Sinema ve Fotoğrafçılık" konulu sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Edirne'de "Sinema ve Fotoğrafçılık" konulu sergi açıldı

        Edirne'de, Şehit Yıldız Gürsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan öğrencilerin tarihi ve kültürel mirasa yönelik farkındalıklarını artırmayı amaçlayan "Sinema ve Fotoğrafçılık" konulu sergi açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün SADA Kültür, Sanat ve Edebiyat Programı kapsamında "Sinema ve Fotoğrafçılık" alanında yürütülen "Mazinin Fısıltısı: Kadim Mekanların Sessiz Hikayesi" Projesi çerçevesinde öğrenciler tarafından sergi hazırlandı.

        Öğrenci ve öğretmenlerin katılımcılara bilgi vermesinin ardından açılan sergiyi İl Milli Eğitim Müdür Vekili Nail Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak ve Eğitim Müfettişleri Başkanı Ömer Naci Diktaş da gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        Yapay zeka hukuk firması kazandı!
        Yapay zeka hukuk firması kazandı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Cimrilik boşanma sebebi
        Cimrilik boşanma sebebi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Cani kocadan katliam paylaşımı: Anı kalacak!
        Cani kocadan katliam paylaşımı: Anı kalacak!
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı

        Benzer Haberler

        AB destekli projeyle Edirne Kaleiçi'ndeki İtalyan Kilisesi yerleşkesi resto...
        AB destekli projeyle Edirne Kaleiçi'ndeki İtalyan Kilisesi yerleşkesi resto...
        Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yulaf çeşitlerinin hasa...
        Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yulaf çeşitlerinin hasa...
        Üniversite hayalini 56 yaşında gerçekleştiren kadın bölümünü birincilikle b...
        Üniversite hayalini 56 yaşında gerçekleştiren kadın bölümünü birincilikle b...
        Edirne'de zincirleme kaza: 1 yaralı
        Edirne'de zincirleme kaza: 1 yaralı
        Süloğlu'nda tarla yangını: Buğday ekili alan zarar gördü
        Süloğlu'nda tarla yangını: Buğday ekili alan zarar gördü
        Edirne Belediyesinin Kırkpınar hazırlıkları sürüyor
        Edirne Belediyesinin Kırkpınar hazırlıkları sürüyor