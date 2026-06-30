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        Edirne'de tarımsal kalkınma kooperatifleri genel kurulu yapıldı

        S.S. Edirne Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliğinin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 09:11 Güncelleme:
        Edirne'de tarımsal kalkınma kooperatifleri genel kurulu yapıldı

        S.S. Edirne Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliğinin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Genel kurula kooperatif birlik başkanları, kooperatif temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile üreticiler katıldı.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, açılışta yaptığı konuşmada, kooperatiflerin üreticilerin ekonomik menfaatlerini koruyan ve kırsal kalkınmayı destekleyen en önemli örgütlenme modellerinden biri olduğunu söyledi.

        Kooperatiflerin dayanışma ve iş birliği anlayışıyla tarım sektörünün sürdürülebilirliğine önemli katkı sunduğunu belirten Köse, Edirne’de 160 tarımsal kalkınma, 99 sulama ve 16 su ürünleri kooperatifi olmak üzere toplam 275 tarımsal amaçlı kooperatif bulunduğunu ifade etti.

        Köse, bu kooperatiflerden 195'inin S.S. Edirne Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliğine üye olduğunu belirterek, birliğin kooperatifler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak hareket kültürünün geliştirilmesi ve üreticilerin haklarının korunmasında önemli görev üstlendiğini dile getirdi.

        Kooperatiflerin süt üretimi ve pazarlanmasındaki katkılarına da değinen Köse, 152 kooperatifin aktif olarak süt toplama faaliyeti yürüttüğünü, 2025 yılında yaklaşık 104 bin ton sütün ekonomiye kazandırıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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