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        Edirne'de tefecilik operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Edirne'de tefecilik operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "tefecilik" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada borçlulara ait alacak kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen not kağıtları, çek, senet, tapu ve 130 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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