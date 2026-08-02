Edirne'de tırın devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde tırın devrilmesi sonucu kara yolu bir süre ulaşıma kapandı. Uzunköprü-Havsa kara yolunda A.O. idaresindeki 07 BLS 434 plakalı meyve yüklü tır, Çukurköy kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen tır nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Tırın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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