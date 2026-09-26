Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 880 gram sentetik uyuşturucu, 92 gram kokain, 168 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 120 lira ve 2 gram altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

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