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        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yörük Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği G.Y'nin üzerini aradı.


        Aramada 180,5 gram uyuşturucu ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan G.Y. işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edildi.

        G.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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