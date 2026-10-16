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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya hazırlanan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:46 Güncelleme:
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya hazırlanan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları analiz çalışmaları kapsamında şüpheli bir aracı takibe aldı.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye atarak kaçmaya başladı.

        Bir süre kara yolunda ilerleyen araç, daha sonra girdiği arazide çamura saplandı.

        Araca müdahale eden ekipler, araçtaki 4 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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