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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda incelemede bulundu.

        Gencan yaptığı yazılı açıklamada, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 29 Haziran - 5 Temmuz tarihlerinde yapılacağını belirtti.

        Organizasyon kapsamında Sarayiçi ve Er Meydanı'nda çevre düzenlemesi, temizlik, bakım ve çeşitli iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Gencan, "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tarihi ve kültürel mirasımızın en önemli değerlerinden biri olan Kırkpınar’ın coşkusunu birlikte yaşamak için tüm yurttaşlarımızı 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'ne davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Gencan, sporcuları kabul etti

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, başarı elde eden sporcuları ağırladı.

        Gencan yaptığı yazılı açıklamada, 3-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Yıldız Genç Büyük Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Pera Cimnastik Spor Kulübü'nün 36 kulüp arasında Türkiye 17'ncisi olduğunu belirtti.

        Sporcuların performansla Edirne’yi başarıyla temsil ettiğini ifade eden Gencan, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla büyümesini, özgüven kazanmasını ve hayallerinin peşinden gitmesini son derece kıymetli buluyorum. Başarılarıyla bizleri sevindiren sporcularımızı, onları özveriyle yetiştiren antrenörlerimizi ve her zaman yanlarında olan ailelerini yürekten kutluyorum." dedi.

        - Erikli Sahili'nde sezon hazırlıkları

        Keşan ilçesinin Erikli Sahili'nde yaz sezonu hazırlıkları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, hazırlıklar kapsamında süren yol yapım çalışmalarını inceledi.

        Vatandaşlarla sohbet eden Özcan, talep ve önerileri de dinledi.

        Özcan, yaz sezonunda yoğun kullanılan sahil bölgelerinin daha düzenli ve modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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