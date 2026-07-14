Edirne'den kısa kısa

Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Meriç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kaymakamlıkta gerçekleştirilen ziyarette ilçe ve beldede yürütülebilecek çalışmalar ile kurumlar arası iş birliği ele alındı.



Görüşmede, bölgenin gelişimine katkı sağlayacak projeler ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.



Odabaşı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Altay'a teşekkür etti.



- ⁠Türk Kızılay Uzunköprü İlçe Koordinatörlüğüne Ateş atandı



Türk Kızılay Edirne Şubesince Uzunköprü İlçe Koordinatörlüğü görevine İsmail Ateş atandı.



Şubeden yapılan açıklamaya göre, göreve başlayan Ateş, Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar'ı ziyaret etti.



Baytar, ziyarette Ateş'e koordinatörlük rozetini taktı.



- ⁠Uzunköprü Belediyesinin futbol kursu başladı



Uzunköprü Belediyesince çocuklara yönelik futbol kursu başlatıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kursun açılışında çocuklar ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.



Kursun belirlenen program doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi.

