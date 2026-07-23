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        Edirne'den kısa kısa

        Damla Gönüllülük Hareketi üyeleri, Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Damla Gönüllülük Hareketi üyeleri, Edirne’de ziyaretlerde bulundu.

        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gönüllüler, Fatih ve Mevlana camilerindeki Kur’an kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

        Gönüllüler ardından Edirne Gençlik Merkezi Müdürü Zekeriya Bayrak’ı ziyaret ederek, yürütülen faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        Daha sonra Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı’yı makamında ziyaret eden gönüllüler, Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında bilgi verdi.

        Gönüllüler son olarak 100. Yıl Anıtı’nı ziyaret ederek şehri panoramik olarak izleme fırsatı buldu.

        - Tohumcu'dan Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'ne ziyaret

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi Muhtarı Rıza Ürütükçü’yü ziyaret etti.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tohumcu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet modellerinin tanıtımının yapıldığı ziyaretlerine Yıldırım Hacısarraf Mahallesi ile devam etti.

        Tohumcu, mahalle muhtarı Rıza Ürütükçü ile psikolojik, sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan bireyler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        - Yaz spor etkinlikleri sürüyor

        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yaz spor etkinlikleri devam ediyor.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, dezavantajlı okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikler kapsamında, Edirne Spor Salonu'nda voleybol antrenmanı gerçekleştirildi.

        Antrenörler eşliğinde yapılan çalışmada öğrenciler spor yaptı. Etkinliklerin yaz boyunca devam edeceği belirtildi.

        -Kaymakam Odabaş'a ziyaret

        AK Parti Meriç Kadın Kolları Başkanı Halime Yavuzcan ve yönetim kurulu üyeleri, Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı'nı ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Yavuzcan, ziyarette Odabaşı'na görevinde başarı diledi.

        Odabaşı da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

        Ziyarette Meriç Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmaları çerçevesinde ipek böceği kozasından hazırlanan tablo Odabaşı'na takdim edildi.

        - Belediye Başkanı Özcan'a ziyaret

        Yunanistan'ın Rodop iline bağlı Kozlukebir Belediyesi Meclis Üyesi Cihat Şerif ile Basırlıköy Muhtarı Molla Ahmet Mustafa, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özcan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Ziyaretin dostluk, dayanışma ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirten Özcan, Şerif ve Mustafa'ya çalışmalarında başarı diledi.

        - Belediye Başkan Yardımcısı Keleş'e ziyaret

        Keşan Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen İsmail Keleş'e ziyaretler sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eski AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mecit Erol, eski AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, eski AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ile eski Beğendik Belediye Başkanı Nuran Uslu, Keleş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Keleş de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Keşan için durmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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