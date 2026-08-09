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        Edirne'den kısa kısa

        Hamzadere Sulama Birliği Başkanı Recep Çomak, Hamzadere ve Yenikarpuzlu sulama sahalarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Hamzadere Sulama Birliği Başkanı Recep Çomak, Hamzadere ve Yenikarpuzlu sulama sahalarında incelemelerde bulundu.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, Çomak, Birlik Müdürü Seçkin Akbaş, saha sorumluları Zekeriya Savran ve Samet Sınmaz ile birlikte Yenikarpuzlu beldesi sınırlarında yer alan Hamzadere ve Yenikarpuzlu sulama sahalarında inceleme yaptı.

        İncelemelerde, Meriç Nehri'nin debisinin yılın en düşük seviyelerine düşmesine rağmen, birlik bünyesindeki tüm sulama alanlarına su temininde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı tespit edildi.

        Alınan tedbirler sayesinde tarım arazilerinin su ihtiyacının karşılandığı gözlemlendi.

        Öte yandan, bölgedeki barajlarda su seviyelerinin yüksek olması nedeniyle sulama sezonunun geri kalan bölümünde de su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği ifade edildi.

        - Güzel, çeltik tarlalarını gezdi

        İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve beraberindeki heyet ile çeltik arazilerini ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzel, ekili alanlarda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden ve üreticilerden bilgi aldı.

        Tarımsal üretimin ilçe ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Güzel, özveriyle üretim yapan tüm çiftçilere bereketli, verimli ve hayırlı bir sezon temennisinde bulundu.

        - Ünlüsoy'dan yaban mersini tesisine ziyaret

        İpsala Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, Sarıcaali köyünde kurulan yaban mersini üretim tesisinde incelemede bulundu.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ünlüsoy ve teknik personel, kurulumu tamamlandığında Türkiye'nin en büyük yaban mersini üretim merkezlerinden biri olacak tesisi ziyaret etti.

        Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Ünlüsoy, ilçe tarımına önemli katma değer sağlaması beklenen yatırımın bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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