Edirne'den kısa kısa

Edirne Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği, yıldırım düşmesi sonucu hayvanları telef olan üreticiye destek olmak amacıyla kampanya başlattığını belirtti.

Birlikten yapılan açıklamada, Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de birlik üyesi Adil Kabataş’ın sürüsünde 22 Temmuz'da yıldırım düşmesi sonucu 28 koyun ve 1 koçun telef olduğu aktarıldı.

Yaşanan olayda mağduriyeti azaltmak için Edirne Valiliğinin izniyle yardım kampanyası başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kampanya 30 gün süreyle devam edecektir. Kampanyaya destek olmak isteyen üyelerimiz ve vatandaşlarımız Ziraat Bankası - Edirne Şubesi IBAN: TR 8300 0100 0097 4545 1417 5007 hesap numarasından destek olabilir. Üyemizin yanında olan tüm duyarlı vatandaşlarımıza ve üyelerimize teşekkür ederiz."

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- Subaşı beldesinde asfaltlama çalışmaları

Meriç ilçesinin Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Tüfekçi, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldığını belirtti.

Çalışmalarda sona geldiklerini anlatan Tüfekçi, "Son asfaltımızı da atmaya başladık. Vatandaşlarımızın rahat, güvenli ve konforlu ulaşımı için gece gündüz demeden, canla başla çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hizmet anlayışıyla Subaşımız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.