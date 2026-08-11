Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği, yıldırım düşmesi sonucu hayvanları telef olan üreticiye destek olmak amacıyla kampanya başlattığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği, yıldırım düşmesi sonucu hayvanları telef olan üreticiye destek olmak amacıyla kampanya başlattığını belirtti.

        Birlikten yapılan açıklamada, Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de birlik üyesi Adil Kabataş’ın sürüsünde 22 Temmuz'da yıldırım düşmesi sonucu 28 koyun ve 1 koçun telef olduğu aktarıldı.

        Yaşanan olayda mağduriyeti azaltmak için Edirne Valiliğinin izniyle yardım kampanyası başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kampanya 30 gün süreyle devam edecektir. Kampanyaya destek olmak isteyen üyelerimiz ve vatandaşlarımız Ziraat Bankası - Edirne Şubesi IBAN: TR 8300 0100 0097 4545 1417 5007 hesap numarasından destek olabilir. Üyemizin yanında olan tüm duyarlı vatandaşlarımıza ve üyelerimize teşekkür ederiz."

        REKLAM

        - Subaşı beldesinde asfaltlama çalışmaları

        Meriç ilçesinin Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Tüfekçi, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldığını belirtti.

        Çalışmalarda sona geldiklerini anlatan Tüfekçi, "Son asfaltımızı da atmaya başladık. Vatandaşlarımızın rahat, güvenli ve konforlu ulaşımı için gece gündüz demeden, canla başla çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hizmet anlayışıyla Subaşımız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Hastaneden açıklama
        Hastaneden açıklama
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Fenerbahçe tur için sahada!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        Alkol itirafı
        Alkol itirafı

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
        Edirne'de kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
        Trakya Üniversitesinde uluslararası öğrenci kayıtları başladı
        Trakya Üniversitesinde uluslararası öğrenci kayıtları başladı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Uzunköprü'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 organizatör tutuklandı
        Uzunköprü'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 organizatör tutuklandı
        Kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
        Kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü öldü