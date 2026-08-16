Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler Söğütlük Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler Söğütlük Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kur’an kursu öğrencileri için etkinlik düzenlendi.

        Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte öğrenciler spor yapıp çeşitli oyunlar oynadı.

        - EDAK kampa katıldı

        Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK), Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) düzenlenen Anne-Çocuk Kampı ve Afet Farkındalığı etkinliğine katıldı.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, Musabeyli Korusu’nda düzenlenen program ile çocukların afetlere karşı bilinçlenmesi, ailelerin doğru davranış biçimlerini öğrenmesi ve afet anında dayanışma kültürünün güçlendirilmesi amaçlandı.

        REKLAM

        Açıklamada, kampta emeği geçen AFAD başta olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve gönüllülere teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        10 ton gıda imha edildi
        10 ton gıda imha edildi
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Uzunköprü'de plakasız ve tescilsiz motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 88 bi...
        Uzunköprü'de plakasız ve tescilsiz motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 88 bi...
        Meriç'te yangın kontrol altına alındı
        Meriç'te yangın kontrol altına alındı
        Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Uzunköprü'de tescilsiz motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye ceza
        Uzunköprü'de tescilsiz motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye ceza
        Plakasız hurda motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 88 bin 500 lira ceza
        Plakasız hurda motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 88 bin 500 lira ceza