Edirne'den kısa kısa
Edirne'de Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler Söğütlük Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.
Edirne'de Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler Söğütlük Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kur’an kursu öğrencileri için etkinlik düzenlendi.
Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte öğrenciler spor yapıp çeşitli oyunlar oynadı.
- EDAK kampa katıldı
Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK), Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) düzenlenen Anne-Çocuk Kampı ve Afet Farkındalığı etkinliğine katıldı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Musabeyli Korusu’nda düzenlenen program ile çocukların afetlere karşı bilinçlenmesi, ailelerin doğru davranış biçimlerini öğrenmesi ve afet anında dayanışma kültürünün güçlendirilmesi amaçlandı.
Açıklamada, kampta emeği geçen AFAD başta olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve gönüllülere teşekkür edildi.
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