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        Edirne'den kısa kısa

        Türk Nefroloji Derneği yönetimi, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Türk Nefroloji Derneği yönetimi, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ'ı ziyaret etti.

        Ziyarete, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Ok, Genel Sekreter Prof. Dr. Özkan Güngör ile yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Şükrü Ulusoy, Prof. Dr. Galip Güz ve Prof. Dr. İsmail Koçyiğit katıldı.

        Üstündağ, ziyaretlerinden dolayı dernek yönetimine teşekkür etti.

        - Edirne Belediye Başkanı Gencan çarşı esnafını ziyaret etti

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, çarşı esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çarşıdaki iş yerlerini gezen Gencan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

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        Ziyaret sırasında esnafın ve vatandaşların taleplerini dinleyen Gencan, kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Gencan, güler yüzleri ve samimiyetleri dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

        - Mora Katliamı'nda yaşamını yitirenler için anma programı düzenlenecek

        Edirne'de, 1821 yılında yaşanan Mora Katliamı'nda hayatını kaybeden Türk ve Müslümanlar için 26 Eylül Cumartesi günü anma programı düzenlenecek.

        Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Edirne Balkan Türkleri Federasyonu adına yaptığı açıklamada, anma programının Balkan Türkleri derneklerinin katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

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        Program kapsamında saat 10.30'da Edirne Yunanistan Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bırakılacak ve basın bildirisi okunacak.

        Saat 11.30'da ise Saraçlar Caddesi'nde, PTT yanında Mora Katliamı konulu resim sergisi açılacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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