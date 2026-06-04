Edirneli öğrenciler köprü yaparak tarihi öğrendi

Edirne Bienali kapsamında düzenlenen "Pontifex Atölyesi'nde öğrenciler köprü maketleri yaptı, kentin tarihi köprüleri hakkında bilgi edindi.



Edirne Müzesi'nde gerçekleştirilen atölye çalışmasında çocuklar, İstanbul Topkapı Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Aleyna Bircan'ın rehberliğinde köprülerin tarihsel ve mimari özelliklerini öğrendi.



Etkinlikte öğrenciler, ahşap çubuklar, yapıştırıcı ve boyalar kullanarak kendi köprü tasarımlarını oluşturdu.



Bircan, etkinlik öncesinde öğrencilere "Pontifex" kavramını anlattı.



Antik Roma döneminde "köprü kurucu" anlamına gelen Pontifex'in, köprü inşa eden kişilere verilen isim olduğunu belirten Bircan, çocuklara köprülerin tarih boyunca toplumları birbirine bağlayan önemli yapılar olduğunu aktardı.



Atölye kapsamında öğrenciler, Edirne'nin simge yapıları arasında yer alan Meriç ve Tunca köprülerinin tarihçesi ve mimari özellikleri hakkında da bilgi aldı.



Bircan, atölyenin çocukların hem tarih bilincini geliştirmeyi hem de el becerilerine katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.



Edirne'nin köprüleriyle öne çıkan bir kent olduğunu belirten Bircan, "Bu etkinliği ilkokul öğrencilerine yönelik hazırladık. Çocukların yaşadıkları kentte geçmişte köprü kurucuların bulunduğunu ve bu topraklarda Antik Roma medeniyetinin izlerinin yer aldığını öğrenmelerini istiyoruz. Aynı zamanda ahşap çubuklarla köprü tasarlayarak el becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.







