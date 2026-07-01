Edirne'nin alternatif içme suyu kaynağını güçlendirecek isale hattında sona gelindi

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Edirne'nin içme suyu arz güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen isale hattı projesi tamamlandı.





Süloğlu Barajı'ndan kente su taşınmasını sağlayacak 7 kilometrelik hatta kabul süreci başladı.



Proje kapsamında, uzun yıllardır kullanılmadığı için atıl durumda bulunan isale hattı tamamen yenilendi.



Yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından tamamlanan hatta son olarak basınç testleri gerçekleştiriliyor.



Teknik kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından hattın hizmete alınması planlanıyor.



Geçen yıl kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşayan Edirne'de hayata geçirilen projeyle kentin alternatif içme suyu kaynağı güçlendirilecek.



Hat sayesinde Süloğlu Barajı'ndan şehir şebekesine yılda 8 milyon metreküp içme suyu aktarılabilecek.



