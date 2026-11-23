Edirne'nin kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası sanatseverlerle buluşacak.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek "Cumhuriyet Senfonisi" konseri, 25 Kasım Çarşamba günü saat 20.30'da Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Konserde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkı ve marşlar senfonik düzenlemelerle seslendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü gurur ve Cumhuriyet sevgisiyle karşıladıklarını belirtti.

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25 Kasım'ın bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayan Gencan, şunları kaydetti:

"Edirne'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve Cumhuriyet sevgisiyle karşılıyoruz. 25 Kasım, bu topraklarda bağımsızlığından, özgürlüğünden ve geleceğinden asla vazgeçmeyen bir halkın kararlılığının simgesidir. Bu anlamlı gün, bizlere bağımsızlığımızın hangi büyük mücadeleler ve fedakarlıklar sonucunda kazanıldığını bir kez daha hatırlatıyor."

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nı kentte ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Gencan, müziğin evrensel diliyle ortak tarihe ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacaklarını dile getirdi.

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Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Şükrü Paşa olmak üzere bağımsızlık mücadelesi kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirten Gencan, tüm Edirnelileri 25 Kasım akşamı Atatürk Kültür Merkezindeki konsere davet etti.