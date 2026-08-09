Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Edirne’nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Karayusuflu köyü Cevizlik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, UMKE, Kızılay, DSİ, İl Özel İdaresi, jandarma, polis ile Edirne, Meriç, Uzunköprü, Küplü, Subaşı ve Keşan belediyelerine bağlı ekipler sevk edildi.



Yangına 6 arazöz, 5 itfaiye aracı, 4 su tankeri, 3 greyder, 2 dozer, 1 JCB greyder ve 3 TOMA ile karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına havadan ise 3 helikopter ve 2 uçak destek verdi.



Bölgede ayrıca AFAD’a ait arama kurtarma aracı, 2 UMKE aracı, jandarmaya ait 10 araç ve polis ekiplerine ait 8 araç görev yaptı.



Kızılay da 1 araçla bölgeye 80 kişilik iaşe desteği sağladı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.



Edirne Valisi Yunus Sezer de bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.



Sezer, gazetecilere, öğleden sonra çıkan yangının yaklaşık 20 hektar alanda etkili olduğunu söyledi.



Yangının, tüm kamu kurumlarının ortak çalışmasıyla kontrol altına alındığını belirten Sezer, "Yangının bir çiftlikten çıktığını düşünüyoruz. Arkadaşlar değerlendiriyorlar. Orayla ilgili de yine çalışmalarımız devam ediyor. Yangının hem ilerlememesi hem de yerleşim yerlerini etkilememesi için de sabaha kadar soğutma çalışmaları devam edecek. Tüm ekiplerimiz sahada olacak. Yolun karşısında çam ormanlarının olduğu bir yer var. Oraya sıçramaması için de arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyorlar." diye konuştu.

