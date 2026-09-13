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        İpsala'da 8 bin saman balyası yandı

        Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 8 bin saman balyası yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 17:11 Güncelleme:
        İpsala'da 8 bin saman balyası yandı

        Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 8 bin saman balyası yandı.

        Sultan köyünde Salih Örz'e ait saman balyalarından​​​​​​​ dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, yaklaşık 8 bin saman balyası yandı.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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