İpsala'da 8 bin saman balyası yandı

Sultan köyünde Salih Örz'e ait saman balyalarından​​​​​​​ dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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