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        Kendi kendini temizleyen Saros Körfezi tertemiz deniziyle öne çıkıyor

        GÖKHAN BALCI - Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Saros Körfezi'nin eşsiz koyları, temiz denizi ve doğal güzellikleriyle yaz sezonunda tatilcileri beklediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Kendi kendini temizleyen Saros Körfezi tertemiz deniziyle öne çıkıyor

        GÖKHAN BALCI - Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Saros Körfezi'nin eşsiz koyları, temiz denizi ve doğal güzellikleriyle yaz sezonunda tatilcileri beklediğini belirtti.

        Kuzey Ege'de yer alan Saros Körfezi, Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi kıyıları arasında bulunuyor.

        Yaklaşık 60 kilometre uzunluğa sahip Körfez, güçlü akıntıları sayesinde dünyanın kendi kendini temizleyebilen sayılı deniz alanlarından biri olarak gösteriliyor.

        Berrak suyu ve zengin su altı yaşamıyla dalış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Saros Körfezi'nde çok sayıda koy, plaj ve kamp alanı bulunuyor. Erikli, Yayla, Danişment, Gökçetepe, Mecidiye ve Enez sahilleri yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

        Körfez, deniz turizminin yanı sıra doğa yürüyüşü, bisiklet, kano, sportif balıkçılık ve kuş gözlemciliği gibi etkinliklere de imkan sunuyor. İstanbul'a yaklaşık 2 saatlik mesafede bulunan bölge, özellikle hafta sonu tatilleri için tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor.

        - "Bölgenin cazibesi her yıl artıyor"

        Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine, okulların kapanmasıyla Saros Körfezi'nde yaz turizmi hareketliliğinin başlayacağını söyledi.

        Saros Körfezi'nin doğal yapısını büyük ölçüde koruyan nadir bölgelerden biri olduğunu ifade eden Bacıoğlu, bölgenin deniz turizminin yanı sıra doğa ve spor turizmi açısından da önemli potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

        Körfez'in birbirinden güzel koyları, dalış noktaları ve sahilleriyle yerli ve yabancı turistlere farklı seçenekler sunduğunu anlatan Bacıoğlu, "Tertemiz denizi, güzel koyları ve altın sarısı kumsallarıyla bu bölgede geçmiş yıllarda çok sayıda turisti ağırladık. Yunanistan sınırından Çanakkale'ye kadar uzanan Saros Körfezi, Keşan ve Enez ilçeleri ile sahil köyleriyle birlikte Trakya'nın en önemli deniz turizmi merkezlerinden biri konumunda bulunuyor." dedi.

        Bacıoğlu, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Balkan ülkelerine yakınlığı sayesinde bölgenin ulaşım açısından avantajlı bir noktada yer aldığını belirterek, özellikle ailelerin sakin ve huzurlu bir tatil için Saros'u tercih ettiğini belirtti.

        Bölgenin sürdürülebilir turizm anlayışıyla gelişmesinin önemine değinen Bacıoğlu, çevre temizliği ve doğal alanların korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

        Turizm yatırımlarının her geçen yıl arttığını vurgulayan Bacıoğlu, gastronomi alanında hizmet veren işletmelerin çeşitlenmesi ve nitelikli konaklama tesislerinin sayısının artmasının bölgenin cazibesini daha da yükselteceğini kaydetti.

        Saros Körfezi'nin gelecek yıllarda özellikle Balkan ülkelerinden gelen turistlerin ilgisini daha fazla çekeceğine inandıklarını dile getiren Bacıoğlu, şöyle konuştu:

        "Ülkemizin çok fazla bilinmeyen ancak ulaşımı son derece kolay olan bu güzel köşesini daha fazla kişinin keşfetmesini istiyoruz. Saros Körfezi'ndeki konaklama ve gastronomi tesislerinin sunduğu imkanlar her geçen yıl gelişiyor. Yaz sezonunda ziyaretçilerin hem bölgenin doğal güzelliklerini görmelerini hem de yerel lezzetleri deneyimlemelerini tavsiye ediyoruz."

        Bölgede farklı bütçelere hitap eden kamp alanlarının da bulunduğunu aktaran Bacıoğlu, alternatif turizm arayan ziyaretçiler için çadır ve karavan turizminin önemli seçenekler sunduğunu söyledi.

        Bacıoğlu, Saros Körfezi'nin yalnızca deniz tatiliyle sınırlı kalmadığını vurgulayarak, "Bölgede doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, kano etkinlikleri, sportif balıkçılık ve dalış gibi birçok aktivite gerçekleştirilebiliyor. Özellikle su altı zenginlikleriyle dikkati çeken Saros, dalış turizmi açısından Türkiye'nin öne çıkan destinasyonları arasında yer alıyor. Tatilciler burada hem doğayla iç içe vakit geçirebiliyor hem de farklı turizm deneyimleri yaşayabiliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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