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        Kırkpınar'ın kadim davetiyesi: Kırmızı dipli mum

        SEMAY EZGİ ÖZÇETİN - Dünyanın en eski ve kesintisiz sürdürülen spor organizasyonlarından Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin en dikkat çekici geleneklerinden biri olan kırmızı dipli mum, yüzyıllardır Kırkpınar'ın resmi davetiyesi olarak kullanılmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Kırkpınar'ın kadim davetiyesi: Kırmızı dipli mum

        SEMAY EZGİ ÖZÇETİN - Dünyanın en eski ve kesintisiz sürdürülen spor organizasyonlarından Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin en dikkat çekici geleneklerinden biri olan kırmızı dipli mum, yüzyıllardır Kırkpınar'ın resmi davetiyesi olarak kullanılmaya devam ediyor.

        Günümüzde telefon, internet ve sosyal medya aracılığıyla saniyeler içinde yapılan davetlerin aksine, geçmişte Kırkpınar'a katılım çağrısı kırmızı dipli mumlarla gerçekleştiriliyordu. Kırkpınar ağası adına hazırlanan mumlar, bahar aylarının gelmesiyle birlikte atlı ulaklar aracılığıyla Rumeli'nin dört bir yanına gönderiliyordu.

        Geleneğe göre, Edirne'deki mumhanelerde üretilen beyaz mumların dip kısmına sürülen kırmızı boya, davetin sıradan bir haberleşme değil, Kırkpınar ağasının özel çağrısı olduğunu gösteriyordu. Bu nedenle kırmızı dipli mum alan kişi ya da topluluk, Kırkpınar'a davet edilmiş sayılıyordu.

        Pehlivanlar, cazgırlar, devlet görevlileri, ileri gelenler ve bölgenin kanaat önderlerine ulaştırılan mumlar, köy kahvehanelerine ve meydanlarına da asılıyordu. Böylece yalnızca belirli kişiler değil, tüm halk Kırkpınar şenliklerine davet edilmiş oluyordu.

        - Gelenek yaşatılıyor

        Teknolojinin gelişmesine rağmen Kırkpınar'ın bu köklü ritüeli terk edilmedi.

        Her yıl güreşler öncesinde Edirne Valisi, Edirne Belediye Başkanı ve Kırkpınar ağasından oluşan heyet Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, bakanlar ve üst düzey devlet yöneticilerini kırmızı dipli mum takdim ederek güreşlere davet ediyor.

        Kent merkezinde de davul-zurna eşliğinde gerçekleştirilen geleneksel davet programlarında esnaf ziyaret edilerek Kırkpınar'a çağrılıyor.

        - "Kırkpınar'ın gelenekleri devam ettirilmeli"

        Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği Başkanı Ender Bilar, AA muhabirine kırmızı dipli mumun bir davet usulü ve Kırkpınar'ın en önemli ögelerinden olduğunu söyledi.

        Teknoloji ve haberleşmenin gelişimine bağlı olarak kırmızı dipli mumla davet geleneğinin de azaldığını ifade eden Bilar, "Geçmişte Kırkpınar ağaları, bugünkü gibi modern davet yöntemleri ve elektronik posta gibi imkanlar olmadığı için pehlivanları ve güreşseverleri kırmızı dipli mumla davet ederdi. Gelişen bilgi teknolojileriyle birlikte bu gelenek ne yazık ki gündemden düşmeye başladı." dedi.

        Bilar, Edirne Belediyesinin de esnafı kırmızı dipli mumla davet etme geleneğinin azalsa da devam ettiğini ifade etti.

        Geleneğin söndürülmemesinin önemli olduğunu belirten Bilar, "Biz bu geleneğin devam etmesini diliyoruz. Çünkü kültürel miras, gelenek ve görenekleriyle yaşatıldığında anlam kazanır ve korunarak geleceğe aktarılır. Aksi halde bütün değerlerimizi modernleşmeye ve teknolojiye uydurmaya kalkarsak Kırkpınar’ın geleneksel yönünü konuşamayız, geriye yalnızca er meydanında güreşen pehlivanlar kalır." diye konuştu.

        Bilar, Kırkpınar ağalarının gelenekselliği yaşatmak amacıyla seçildiklerini belirterek, bu nedenle geleneğin modernize edilmeden, geleneksel kıyafetler ve ritüellerle sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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