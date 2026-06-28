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        Meriç Nehri'ndeki Gençler Türkiye Kürek Kupası sona erdi

        TürkiyeKürek Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kupası final etabıyla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Meriç Nehri'ndeki Gençler Türkiye Kürek Kupası sona erdi

        TürkiyeKürek Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kupası final etabıyla sona erdi.

        Meriç Nehri'ndeki 100. Yıl Kürek Parkuru'nda düzenlenen müsabakalara 20 kulüpten yaklaşık 300 sporcu katıldı.


        Yarışlarda 15 yaş altı erkeklerde Fenerbahçe birinci, Beşiktaş ikinci Galatasaray üçüncü oldu. 17 yaş altı erkeklerde ise Beşiktaş birinci, Galatasaray ikinci ve Fenerbahçe üçüncü oldu. 19 yaş altı erkeklerde Galatasaray birinci olurken, Fenerbahçe ikinci, TED Edirne Koleji Kürek Kulübü üçüncü oldu. Kadınlarda ise Fenerbahçe üç kategoride de birincilik elde etti.

        Dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Kürek Federasyonu yönetim kurulu üyelerince verildi.

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