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        Oğuzhan Koç, Edirne Gastronomi Festivali'nde konser verdi

        Edirne'de düzenlenen 3. Edirne Gastronomi Festivali kapsamında, sanatçı Oğuzhan Koç konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 22:52 Güncelleme:
        Oğuzhan Koç, Edirne Gastronomi Festivali'nde konser verdi

        Edirne'de düzenlenen 3. Edirne Gastronomi Festivali kapsamında, sanatçı Oğuzhan Koç konser verdi.

        Konser öncesinde Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Koç'a festivale katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

        Soytürk, bu yıl festivalin temasının Edirne beyaz peyniri olduğunu belirterek, "Bu yılki gastronomi festivalimizin teması Edirne beyaz peyniri. Biz de kendisine bu maketi Sayın Valimiz adına veriyoruz." dedi.

        Daha sonra Koç'a Edirne beyaz peynirini simgeleyen maket hediye edildi.

        Koç da hediyeyi beğendiğini ifade ederek, "Maket güzel de gerçeğini alıp gidersek çok memnun oluruz. Buraya kadar gelmişken şahane, bunu baş köşeye koydum." diye konuştu.

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        Ardından sahneye çıkan Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Alanı dolduran müzikseverler, Koç'un şarkılarına eşlik etti. Sanatçı, sahne performansıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

        Konser, Koç'un sevilen eserlerini seslendirmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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