Trakya Üniversitesi Bulgaristan'da tanıtım ve iş birliği temaslarını sürdürdü

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Balkanlar odaklı uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında Bulgaristan'ın Sofya, Filibe, Kırcaali ve Haskovo kentlerinde çeşitli temaslarda bulundu.

Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli ve Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mustafa Filiz'in yer aldığı heyete, 2003-2023 yıllarında Kırcaali Belediye Başkanlığı yapan Doç. Dr. Hasan Azis de eşlik etti.

Heyet, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Kırcaali Valisi Biser Nikolov ve Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Ahmed Hasanov ile görüştü. Haskovo Bölge Müftülüğüne de ziyarette bulunan heyet, eğitim, bilim ve kültür alanlarında geliştirilebilecek iş birliklerini değerlendirdi.

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Görüşmelerde Trakya Üniversitesinin eğitim ve araştırma imkanları ile uluslararası öğrencilere yönelik olanakları hakkında bilgi paylaşılırken uluslararası öğrenci kabul süreçleri, burs ve barınma imkanları, kampüs yaşamı ve Erasmus+ programı ele alındı.

Trakya Üniversitesi, Bulgaristan'daki temaslarla bölgedeki iş birliklerini güçlendirmeyi ve üniversitedeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısını artırmayı hedefliyor.