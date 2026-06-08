Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Trakya Üniversitesi ile Balkan Üniversiteler Birliğine uluslararası iş birliği ödülü

        Trakya Üniversitesi ile Balkan Üniversiteler Birliğine uluslararası iş birliği ödülü

        Trakya Üniversitesi ile daimi genel sekreterliğini yürüttüğü Balkan Üniversiteler Birliği, "Uluslararası İş Birliğine Olağanüstü Katkı" ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi ile Balkan Üniversiteler Birliğine uluslararası iş birliği ödülü

        Trakya Üniversitesi ile daimi genel sekreterliğini yürüttüğü Balkan Üniversiteler Birliği, "Uluslararası İş Birliğine Olağanüstü Katkı" ödülüne layık görüldü.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ile Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe'den oluşan heyet, Tiran Kanada Teknoloji Enstitüsünün kuruluşunun 15. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.


        Hatipler törende yaptığı konuşmada, Edirne'nin Balkanlar ile Anadolu arasında tarih boyunca bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, Trakya Üniversitesinin de bu ortak mirası koruma ve geleceğe taşıma sorumluluğuyla hareket ettiğini ifade etti.


        Balkan Üniversiteler Birliği çatısı altında yürütülen çalışmaların bölgenin akademik, kültürel ve bilimsel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirten Hatipler, Birliğin 112 üyesiyle üniversiteyi aynı platformda buluşturan güçlü bir yapıya ulaştığını aktardı.


        Hatipler, kendilerine takdim edilen ödülün uluslararası akademik iş birliğine katkı sunan tüm kurum ve akademisyenlerin ortak başarısının bir göstergesi olduğunu da kaydetti.


        Program kapsamında heyet Tiran Kanada Teknoloji Enstitüsü tarafından düzenlenen Yapay Zeka Destekli Bilgi Sistemleri Aracılığıyla Endüstrilerin ve Toplumların Dönüştürülmesi: Siber Güvenlik, Otomasyon, İnovasyon ve Sürdürülebilir Dijital Ekonomi başlıklı uluslararası konferansa da katıldı. Heyet ayrıca Tiran Kanada Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu ile bir araya geldi.


        Görüşmede, ortak akademik çalışmalar, Avrupa Birliği projeleri ve uluslararası araştırma iş birlikleri ele alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Edirne'de mahkeme, taş ocakları için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararla...
        Edirne'de mahkeme, taş ocakları için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararla...
        Milli yüzücü Toprak Topatan, Avrupa Gençler Milli Takım kotası almaya hak k...
        Milli yüzücü Toprak Topatan, Avrupa Gençler Milli Takım kotası almaya hak k...
        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa çıkarıldı
        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa çıkarıldı
        TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Edirne'de tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Edirne'de tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı