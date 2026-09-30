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        Trakya Üniversitesi, Interreg Bulgaristan-Türkiye Programlama Çalışma Grubu toplantısına katıldı

        Trakya Üniversitesi, Interreg Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 2028-2034 dönemine yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen Programlama Çalışma Grubu toplantısında temsil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi, Interreg Bulgaristan-Türkiye Programlama Çalışma Grubu toplantısına katıldı

        Trakya Üniversitesi, Interreg Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 2028-2034 dönemine yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen Programlama Çalışma Grubu toplantısında temsil edildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantı öncesinde Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Trakya Kalkınma Ajansı, Bulgaristan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Teşvik Ajansı ile iki ülkenin ulusal otorite temsilcilerinin katılımıyla çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, yeni programlama dönemine ilişkin öncelikler, bölgesel ihtiyaçlar, sınır ötesi işbirliği alanları ve paydaşların sürece katkıları ele alındı.

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        Programlama Çalışma Grubunun ilk toplantısına Trakya Üniversitesini temsilen Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sertaç Arabacıoğlu ile Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tarık Yerlikaya katıldı.

        Toplantıda ayrıca yeni dönemin programlama süreci, sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel ihtiyaçların programa yansıtılması ve ortak proje geliştirme kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

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