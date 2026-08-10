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        Uluslararası Edirne Maratonu'na 1071 sporcu katılacak

        Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) Başkanı Önder Akdağ, 6 Eylül'de gerçekleştirilecek 11. Uluslararası Edirne Maratonu'na kayıtların sona erdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Uluslararası Edirne Maratonu'na 1071 sporcu katılacak

        Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) Başkanı Önder Akdağ, 6 Eylül'de gerçekleştirilecek 11. Uluslararası Edirne Maratonu'na kayıtların sona erdiğini söyledi.

        Akdağ, Selimiye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

        Maraton hazırlıklarının sürdüğünü ancak kayıtların tamamlandığını dile getiren Akdağ, "Maratona kayıtlarımız kapandı. Bu yıl 1071 sporcu kaydı yaptık. Bunun bir anlamı var 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı tarih. Biz de buna atıfta bulunmak için bu yıl sporcu sayısını 1071 olarak tamamladık." dedi.

        Akdağ, maratonun uluslararası niteliğine uygun şekilde yapılacağını, bu kapsamda da farklı ülkelerden sporcuları Edirne'de ağırlayacaklarını kaydetti.

        Organizasyonun kentin tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Akdağ, şunları kaydetti:

        "Edirne'ye gelecek sporcular kentin tarihi ve kültürel dokusunu görmek istiyor. Bu kapsamda bütün sporcuları ve yakınlarını şehrimizde ağırlamaktan gurur duyacağız. Edirne tarihi eserleri açısından açık bir müze. Muhakkak Edirne'yi gezsinler bu tarihi dokuyu yaşasınlar."

        Akdağ, sporculara verilecek madalyaların da çini sanatçılarının el emeğiyle hazırlandığını ve bunun kentin kültürel yapısına katkı sunacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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