Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.



Mimar Muslihiddin Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen törende, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 67 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.



Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, törende yaptığı konuşmada, mezun öğrencileri tebrik ederek üniversite eğitiminin bireyleri hayata hazırlayan önemli bir süreç olduğunu söyledi.



Öğrencilerin başarılarında ailelerin ve akademik personelin büyük emeği bulunduğunu belirten Tan, mezunlara meslek hayatlarında başarılar diledi.



Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Tülay Demiralay da öğrencileri iş dünyasını tanıyan, sorumluluk sahibi ve değişime uyum sağlayabilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.



Eğitim süresince düzenlenen kariyer etkinlikleri ve uygulamalı çalışmaların öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını aktaran Demiralay, mezun öğrencilerin gelecekte önemli başarılara imza atacaklarına inandığını kaydetti.



Okul birincisi Eylem Süzer ise yüksekokul yıllarının kendilerine mesleki bilginin yanı sıra sabretmeyi, mücadele etmeyi ve sorumluluk almayı öğrettiğini dile getirdi.



Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve plaketleri verildi.



Tören, mezun öğrencilerin meslek andını okuması ve kep atmasıyla sona erdi.



Törene, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Garnizon Komutanı Topçu Albay Mevlüt Orhan Düzenli, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Trakya Üniversitesi Personel Daire Başkanı İsmail Tınmaz, Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Manar Aslan, Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, ilçe protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

