Vali Sezer Uzunköprü'de muhtarlarla bir araya geldi
Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile katıldığı toplantıda muhtarlarla görüştü.
Toplantıda köylerde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları, sıcak asfalt uygulamaları ile devam eden yatırımlar değerlendirildi.
Sezer, çalışmalar hakkında bilgi vererek, muhtarların köy ve mahallelerine ilişkin talep ve önerilerini dinledi.
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