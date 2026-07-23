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        Vali Sezer'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 18:21 Güncelleme:
        Vali Sezer'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Sezer, mesajında Türk basınında sansürün kaldırılmasının halkın doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşma hakkı için verilen mücadelenin simgesi ve basın özgürlüğü açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

        Demokratik toplum düzeninin temel unsurlarından olan basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve ortak değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğine vurgu yapan Vali Sezer, şunları kaydetti:


        "Meslek ilkelerinden ödün vermeden, büyük bir özveriyle görev yapan basın mensuplarımız, kamu ile devlet arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurarak demokrasimizin gelişmesine değerli katkılar sunmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, milletin müşterek sesidir' sözü, basının toplum hayatındaki yerini ve üstlendiği sorumluluğu en veciz şekilde ifade etmektedir. Bu bilinçle görev yapan basın mensuplarımızın fedakarlıkları ve emekleri her türlü takdirin üzerindedir.

        Başta Edirne'mizde görev yapan değerli basın mensuplarımız olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında kamuoyunu doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirmek için özveriyle çalışan tüm gazeteci ve basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, mesleklerini icra ederken hayatını kaybeden tüm basın mensuplarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, görevlerini sürdüren tüm basın çalışanlarımıza sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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