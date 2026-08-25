Yayla Sahili'ndeki atık su arıtma tesisi yeniden faaliyete geçirildi

Keşan ilçesine bağlı Yayla Sahili'nde uzun süredir kullanılmayan atık su arıtma tesisi yeniden faaliyete geçirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tesisin yeniden hizmet verebilmesi amacıyla bakım, onarım ve teknik çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında tesisin mevcut sistemleri elden geçirilirken, uzun süredir kullanılmayan ekipmanların bakım ve kontrolleri yapıldı.

Teknik müdahalelerin ardından tesisin tam kapasite ve otomatik olarak çalışabilecek duruma getirildiği belirtildi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı ve belediye yetkilileri tesiste incelemede bulundu.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, tesisin yeniden faaliyete geçirilmesinin Yayla Sahili açısından önemli olduğunu belirtti.

Özellikle yaz aylarında bölgede nüfusun arttığını ifade eden Özcan, "Yayla Sahili'nde uzun süredir kullanılmayan bu tesisimizi ekiplerimizin çalışmaları ve aldığımız teknik destekle yeniden faaliyete geçirdik. Amacımız, yaz mevsiminde artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçlü ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturmak. Tesisimizi tam kapasite ve otomatik çalışabilecek hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Aksal da tesisin yeniden faaliyete geçirilmesinin bölgenin altyapısı açısından önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Tesisin yapılacak ilave yatırımlar ve kapasite artışıyla daha fazla atık suyu arıtabilecek duruma getirilebileceği kaydedildi.