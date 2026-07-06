Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Ağın Belediye Başkanı Çakar'a plaket verildi

        Ağın Belediye Başkanı Çakar'a plaket verildi

        Elazığ'ın Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'a eğitime sunduğu destek dolayısıyla plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Ağın Belediye Başkanı Çakar'a plaket verildi

        Elazığ'ın Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'a eğitime sunduğu destek dolayısıyla plaket verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Reşat Cengiz ve okul müdürleri, Belediye Başkanı Çakar'ı makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, eğitime sunduğu destek dolayısıyla Çakar'a plaket takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Venedik'ten ödül alacak
        Venedik'ten ödül alacak
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu

        Benzer Haberler

        Elazığspor Onur Eriş'le sözleşme imzaladı
        Elazığspor Onur Eriş'le sözleşme imzaladı
        Toplu taşıma araçlarında klima denetimi
        Toplu taşıma araçlarında klima denetimi
        Elazığ'da yılın ilk 6 ayında bin 679 kaza meydana geldi: 4 kişi hayatını ka...
        Elazığ'da yılın ilk 6 ayında bin 679 kaza meydana geldi: 4 kişi hayatını ka...
        Fedakar öğretmenler tatilde okulu yeni döneme hazırlıyor
        Fedakar öğretmenler tatilde okulu yeni döneme hazırlıyor
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Elazığ'da teşkilat toplantısın...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Elazığ'da teşkilat toplantısın...
        Elazığ'da düğünde havaya ateş açan kişiye 8 bin 195 lira ceza
        Elazığ'da düğünde havaya ateş açan kişiye 8 bin 195 lira ceza