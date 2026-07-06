Ağın Belediye Başkanı Çakar'a plaket verildi

Elazığ'ın Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'a eğitime sunduğu destek dolayısıyla plaket verildi. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Reşat Cengiz ve okul müdürleri, Belediye Başkanı Çakar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, eğitime sunduğu destek dolayısıyla Çakar'a plaket takdim edildi.

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