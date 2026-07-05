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        Elazığ'da düğünde havaya ateş açan kişiye 8 bin 195 lira ceza

        Elazığ'da düğünde havaya ateş açan kişiye 8 bin 195 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 20:24 Güncelleme:
        Elazığ'da düğünde havaya ateş açan kişiye 8 bin 195 lira ceza

        Elazığ'da düğünde havaya ateş açan kişiye 8 bin 195 lira idari para cezası kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün Yurtbaşı beldesinde düzenlenen düğün töreninde bir kişinin havaya ateş ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

        Yapılan araştırmada Y.G'nin tüfekle havaya ateş ettiğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu tüfek İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince muhafaza altına alınmıştır. Şahıs hakkında 2521 sayılı Kanun'un 13/1 maddesi gereğince 8 bin 195 lira idari para cezası uygulanmış olup, gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır. Hiçbir kutlama veya eğlence vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinden, kamu düzeninden ve toplumun huzurundan daha önemli değildir. Valiliğimiz koordinesinde emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından il genelinde denetimler kararlılıkla sürdürülecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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