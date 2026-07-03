Ağın Kaymakamı Yılmaz'a eğitime destek plaketi verildi

Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz'a eğitime destek plaketi verildi. Kaymakam Yılmaz'ı, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Reşat Cengiz ve okul müdürleri makamında ziyaret etti. Ziyarette, Yılmaz'a eğitime destek plaketi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.