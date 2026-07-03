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        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Ağın Kaymakamı Yılmaz'a eğitime destek plaketi verildi

        Ağın Kaymakamı Yılmaz'a eğitime destek plaketi verildi

        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz'a eğitime destek plaketi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Ağın Kaymakamı Yılmaz'a eğitime destek plaketi verildi

        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz'a eğitime destek plaketi verildi.


        Kaymakam Yılmaz'ı, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Reşat Cengiz ve okul müdürleri makamında ziyaret etti.


        Ziyarette, Yılmaz'a eğitime destek plaketi verildi.

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