Ağın'da aşure etkinliği
Elazığ'ın Ağın ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.
Şenpınar Kültür ve Dayanışma Derneğince Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara aşure dağıtıldı.
Etkinlikte konuşan Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, programın birlik, beraberlik ve paylaşma kültürü için önemli olduğunu söyledi.
Şenpınar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tanju Demirkol ise muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlediklerini belirterek, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.