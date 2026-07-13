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        Ağın'da aşure etkinliği

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Ağın'da aşure etkinliği

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

        Şenpınar Kültür ve Dayanışma Derneğince Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara aşure dağıtıldı.


        Etkinlikte konuşan Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, programın birlik, beraberlik ve paylaşma kültürü için önemli olduğunu söyledi.


        Şenpınar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tanju Demirkol ise muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlediklerini belirterek, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.




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